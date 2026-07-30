В РФ первые испытания препарата против рака мозга могут охватить до 50 человек

Препарат представляет собой противоопухолевое средство, созданное на базе штамма вируса VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые заменили два гена вируса для усиления иммунного ответа и создания большей противоопухолевой активности. Доклинические испытания препарата показали, что он эффективно подавляет развитие основной опухоли, не затрагивая здоровые клетки. В декабре 2021 года Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания препарата против рака груди. Он разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с ООО «Онкостар» (резидент «Сколково»). Ранее в ИХБФМ СО РАН сообщали, что проводят клинические испытания в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.