В РФ первые испытания препарата против рака мозга могут охватить до 50 человек

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Первая фаза клинических испытаний отечественного препарата на основе вируса осповакцины против рака головного мозга может охватить около 30−50 человек. Об этом сообщила журналистам Елена Кулигина, старший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН им. Д. Г. Кнорре.
Глиобластома — это агрессивная злокачественная опухоль головного мозга. Она развивается из глиальных клеток — это вспомогательные клетки, которые поддерживают и питают нейроны (основные нервные клетки). Глиобластому относят к четвертой (самой высокой) степени злокачественности.
«Это первая, вторая фаза — это 30−50 [человек]. Кроме того, это одно введение [препарата] и наблюдение [пациентов] в течение года», — сказала она на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика».
Кулигина уточнила, что сейчас идет этап обсуждения испытаний с нейрохирургами. Препарат предполагается для введения пациентам с рецидивом глиобластомы после хирургического вмешательства.
Препарат представляет собой противоопухолевое средство, созданное на базе штамма вируса VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые заменили два гена вируса для усиления иммунного ответа и создания большей противоопухолевой активности. Доклинические испытания препарата показали, что он эффективно подавляет развитие основной опухоли, не затрагивая здоровые клетки. В декабре 2021 года Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания препарата против рака груди. Он разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с ООО «Онкостар» (резидент «Сколково»). Ранее в ИХБФМ СО РАН сообщали, что проводят клинические испытания в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.
О конференции.
С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН), который носит имя этого ученого. Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.