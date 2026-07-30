Численность дальневосточных леопардов выросла в шесть раз за 20 лет

Численность дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки планеты — выросла в шесть раз за минувшие 20 лет, сообщает банк ВТБ, который участвует в программе «Хранители леопарда». Сегодня в России и Китае обитают 223 особи, тогда как в начале 2000-х в мире насчитывалось всего 35 диких кошек.