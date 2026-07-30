Численность дальневосточных леопардов выросла в шесть раз за 20 лет

Численность дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки планеты — выросла в шесть раз за минувшие 20 лет, сообщает банк ВТБ, который участвует в программе «Хранители леопарда». Сегодня в России и Китае обитают 223 особи, тогда как в начале 2000-х в мире насчитывалось всего 35 диких кошек.
— За этими цифрами стоит труд тысяч людей — российских и китайских ученых, государственных инспекторов, просветителей, меценатов — и десятилетия последовательной работы двух стран, — отметил директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк.
По его словам, благодаря партнерам удалось усилить техническое оснащение и увеличить сеть фотоловушек, наблюдения стали системными и точными. Он подчеркнул, что рост популяции леопарда — индикатор здоровья экосистемы: стабильность вида говорит о благополучии кормовой базы, рек и лесов Приморья.
ВТБ с 2023 года поддерживает национальный парк «Земля леопарда» и опекает семью из четырех диких леопардов — маму Герду и ее котят Феникса, Сиерру и Фьюжн. Шестикратный рост популяции стал результатом совместной работы ученых, госинспекторов, крупных компаний и неравнодушного отношения к природному наследию России, передает газета «Ведомости».
Правительство Швеции обновило список видов животных и растений, находящихся под государственной охраной. Впервые в этот перечень включили обыкновенного ежа. По данным канцелярии кабмина, численность этих животных в стране заметно снизилась за последние десять лет.