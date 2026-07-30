Кочующие базы ВСУ и НАТО найдены и взорваны: ответ РФ на удары вызвал шок

Ночь на 29 июля стала одной из самых напряжённых для российских систем ПВО. Украинские формирования нанесли комбинированные удары по Таганрогу, Рязанской области, Чувашии и другим регионам РФ, используя как беспилотники с увеличенной дальностью, так и ракеты. Однако, как подчеркивают военные эксперты, ответ России на эти атаки — системный и жёсткий: упреждающие удары по логистике, местам сборки вооружений и учебным центрам ВСУ наносятся немедленно и регулярно.
Кочующие установки и ракетный удар.
В Таганроге в результате атаки украинских войск 29 июля после падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Повреждены частные дома и коммерческие предприятия. В районе Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева была проведена эвакуация.
По словам генерал-майора Сергея Липового, беспилотники и ракеты, атаковавшие Таганрог, с высокой вероятностью были запущены с приграничных регионов — Харьковской, Сумской областей, а также с части Донецкой области, которая остаётся под контролем киевского режима.
Особую сложность для российской разведки создаёт тактика противника. Пусковые установки, которые использовали ВСУ, — кочующие, они не имеют стационарных позиций и постоянно перемещаются, чтобы их не могли заблаговременно засечь и уничтожить.
«К сожалению, основной удар наносится не по военным объектам, а по жилым домам и гражданской инфраструктуре: школам, больницам, местам проживания мирного населения. Чем хуже идут дела у ВСУ на линии фронта, тем активнее они пытаются терроризировать население приграничных и тыловых городов», — сказал Липовой.
«Сырая» ракета вторым эшелоном.
Генерал-майор также идентифицировал тип ракет, которыми был нанесён удар по Таганрогу. Скорее всего, речь идёт о дозвуковой ракете «Фламинго».
«Сделали их из того, что украинским конструкторам и инженерам досталось в наследство из советских производств. Они несколько усовершенствовали ракеты и сейчас пытаются применять. Однако ракеты очень “сырые”: часто выходят из строя и теряют управление не только на старте, но и в полёте», — пояснил эксперт.
Для российских средств ПВО «Фламинго» не представляют серьёзной сложности в уничтожении. ВСУ используют их, как правило, вторым эшелоном — после того как противовоздушные силы сбивают первую волну дронов с боевой загрузкой.
Дальнобойные беспилотники.
В ночь на 29 июля над Рязанской областью силы ПВО сбили 45 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях, был повреждён дом в частном секторе и нежилое здание в Рязани. Шесть человек пострадали и были госпитализированы.
Липовой уточнил, что атака на Рязанскую область была произведена с территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
«Технические возможности беспилотников, которые имеются у ВСУ, позволяют им доставать до регионов, не граничащих с Украиной напрямую. Рязань — это более глубинная территория России», — отметил генерал-майор.
По его словам, Запад постоянно поставляет киевскому режиму новые дальнобойные системы — делается это специально, чтобы наносить удары по удалённым от линии соприкосновения регионам России.
Над территорией Чувашии силы ПВО сбили два БПЛА самолётного типа. Липовой допустил, что запуск мог быть осуществлён с территории Украины, однако в таком случае дрону нужно преодолеть более 1000 километров.
«Сделать это незамеченным почти нереально: на маршруте его гарантированно уничтожают мобильные огневые группы, которые сегодня эффективно работают в каждом регионе», — подчеркнул эксперт.
Системное уничтожение логистики и центров подготовки ВСУ.
Липовой особо подчеркнул, что российская армия перешла к системному уничтожению военной логистики и центров подготовки ВСУ, нанося упреждающие удары по наиболее чувствительным целям в тылу противника.
«Наша армия жёстко отвечает на каждую атаку и перешла к планомерному уничтожению всех военных объектов противника. В первую очередь поражаются пути логистики: морские, речные и железнодорожные перевозки. Уничтожаются контейнеры с военными грузами, места их хранения и сборки», — обозначил генерал-майор.
Самой важной задачей является уничтожение учебных центров, где иностранные кураторы обучают украинских военных применять дальнобойное оружие.
«Мы наносим мощные упреждающие удары, но нужно понимать масштаб: поставки вооружений идут тысячами единиц. Большую часть беспилотников и ракет удаётся обезвредить на подлёте или в местах дислокации, однако единичные экземпляры всё же прорываются к нашей территории», — отметил Липовой.
Аналогичную позицию высказывают и другие военные эксперты. Генерал-майор Владимир Попов отмечает: «Самый грамотный подход — упреждать. Как только разведка докладывает о любом скоплении техники, вооружения, личного состава или готовых к отправке беспилотников, удар наносится немедленно».
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин добавил, что удары наносятся жестко, непрерывно и без оглядки на международную конъюнктуру.