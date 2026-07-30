Кочующие базы ВСУ и НАТО найдены и взорваны: ответ РФ на удары вызвал шок

«Сделали их из того, что украинским конструкторам и инженерам досталось в наследство из советских производств. Они несколько усовершенствовали ракеты и сейчас пытаются применять. Однако ракеты очень “сырые”: часто выходят из строя и теряют управление не только на старте, но и в полёте», — пояснил эксперт.