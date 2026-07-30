Зимние каникулы у школьников в 2026—2027 году сократятся на день

Если в 2025—2026 годах дети не посещали занятия с 31 декабря по 11 января, то на этот раз каникулы завершатся 10 января. Таким образом, к учёбе школьники вернутся на сутки раньше. Начало занятий запланировано на 1 сентября 2026 года, а последний учебный день должен пройти 26 мая 2027 года.