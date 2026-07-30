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В Японском море прошли учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии «Орруда-2026»

ВМФ России и ВМС Индонезии провели совместные военно-морские учения.

Источник: Комсомольская правда

В Японском море состоялись военно-морские учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии «Орруда-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«От российской стороны в учениях участвовал корвет Совершенный Тихоокеанского флота, а от индонезийской стороны — фрегат Густи Нгурах Рай», — отметили в пресс-службе.

Экипажи провели маневрирование и тренировку по связи, досмотровые действия подозрительных судов, блокирование и освобождение условно захваченного террористами судна. Кроме того, провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам и беспилотникам.

Осенью прошлого года прошли российско-белорусские учения «Запад-2025». Их целью была отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии. Мероприятие проходит на сорока одном полигоне. Участие в нем приняли сто тысяч военнослужащих.

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