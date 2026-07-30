Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 15 тысяч жителей края научились управлять личными финансами

Более 15 тысяч жителей Красноярского края прошли курс «Мои финансы на рабочем месте».

Более 15 тысяч жителей Красноярского края прошли курс «Мои финансы на рабочем месте».

В региональном министерстве финансов рассказали, что Красноярский край входит в число лидеров по реализации образовательной программы «Мои финансы на рабочем месте», разработанной экспертами НИФИ Минфина России для взрослого экономически активного населения.

К бесплатному онлайн-курсу уже подключились 613 организаций региона, а обучение прошли 15 377 человек.

«Программа помогает развить навыки управления личным бюджетом, кредитами и сбережениями, разобраться в налоговых вычетах и социальных льготах, а также научиться распознавать финансовые риски и мошенничество», — пояснили в минфине.

Обучение проходит полностью онлайн, в удобное время и без отрыва от работы.

Подключиться к программе может любая организация. Подробности на портале моифинансы.рф.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.