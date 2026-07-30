Более 15 тысяч жителей края научились управлять личными финансами

Более 15 тысяч жителей Красноярского края прошли курс «Мои финансы на рабочем месте».
В региональном министерстве финансов рассказали, что Красноярский край входит в число лидеров по реализации образовательной программы «Мои финансы на рабочем месте», разработанной экспертами НИФИ Минфина России для взрослого экономически активного населения.
К бесплатному онлайн-курсу уже подключились 613 организаций региона, а обучение прошли 15 377 человек.
«Программа помогает развить навыки управления личным бюджетом, кредитами и сбережениями, разобраться в налоговых вычетах и социальных льготах, а также научиться распознавать финансовые риски и мошенничество», — пояснили в минфине.
Обучение проходит полностью онлайн, в удобное время и без отрыва от работы.
Подключиться к программе может любая организация. Подробности на портале моифинансы.рф.
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