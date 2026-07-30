Ночь 29 июля в акватории Черного моря ознаменовалась серией точечных ударов, которые военные эксперты уже назвали системным ответом на попытки Киева организовать «сорок дней террора» против мирных объектов. Российские беспилотники «Герань» поразили стратегические цели в порту Николаева и Очакове, где, по данным разведки, иной лет выстраивается инфраструктура для диверсий против Крыма и других регионов РФ.
Британский спецназ под прицелом.
Одной из ключевых целей ночной атаки стал Очаков. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул, что этот населенный пункт еще задолго до начала специальной военной операции превратился в плацдарм для подготовки украинского морского спецназа при непосредственном участии западных кураторов.
«Там обосновались британцы. Учили украинский спецназ. Скорее всего, накрыли именно их», — заявил эксперт, отметив, что именно из этого района могли запускаться безэкипажные катера для террористических атак на Крымский полуостров.
По мнению Дандыкина, активизация ударов именно по Николаевской области стала закономерным зеркальным ответом на участившиеся провокации, а цель российских военных — полная блокировка возможностей для подобных авантюр.
Кладбище западного «железа».
Параллельно с ликвидацией иностранных специалистов российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре самого Николаева. По данным Минобороны, были поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами.
Эксперт уточнил, что спектр уничтоженной номенклатуры оказался предельно широк: от боеприпасов для артиллерии до ударных беспилотников и катеров. Удар наносился по максимально накопившейся партии вооружения, предназначенного для южного направления фронта.
«Вполне вероятно, что разведка выявила этот склад и терпеливо ждала, пока он максимально наполнится. Сюда всё завозилось, складировалось и дальше шло в основном на юг, где наши войска ведут активные боевые действия», — пояснил Дандыкин.
Он добавил, что сейчас усилия сконцентрированы не просто на точечных ударах, а на тотальной морской блокаде николаевского порта с целью перекрыть все каналы снабжения группировки ВСУ.
Дефицит солярки наступит в ближайшие недели.
Наиболее системным итогом ночной атаки станет топливный кризис в рядах ВСУ. Уничтожение крупных резервуаров с соляркой и повреждение логистических цепочек, по прогнозу Дандыкина, приведут к острой нехватке ГСМ в тактическом звене уже в ближайшие три недели.
«Удары будут продолжаться. Это накапливается: выносятся бензоколонки, склады, нарушается логистика. Подвозить топливо ВСУ сейчас крайне тяжело. Железная дорога еще есть, но по локомотивам тоже наносятся удары», — отметил эксперт.
Кроме того, Дандыкин анонсировал смещение приоритетов атак в сторону энергетической инфраструктуры противника. По его словам, российские войска уже начали отрабатывать по газовым распределительным станциям и сопутствующим объектам, что должно окончательно парализовать военно-промышленный потенциал киевского режима.
Напомним, что это не первая атака на порт за последние дни. Ранее Минобороны РФ информировало, что 27 июля в результате ночного удара были поражены два сухогруза в момент разгрузки военных грузов.
Как резюмировал Дандыкин, планы главы киевского режима Зеленского по «сорока дням террора» и ударам по гражданской инфраструктуре России окончательно провалились.