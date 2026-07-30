Ночь 29 июля в акватории Черного моря ознаменовалась серией точечных ударов, которые военные эксперты уже назвали системным ответом на попытки Киева организовать «сорок дней террора» против мирных объектов. Российские беспилотники «Герань» поразили стратегические цели в порту Николаева и Очакове, где, по данным разведки, иной лет выстраивается инфраструктура для диверсий против Крыма и других регионов РФ.