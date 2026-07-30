Дождь затопил трамвайные пути в Красноярске и дома на юге региона

На правобережье Красноярска остановились трамваи. Движение транспорта прекратилось из-за подтопления путей дождевыми водами. Ливни прошли и на юге края.
Под водой оказались некоторые участки трамвайных путей, движение трамваев временно прекращено, сообщили в мэрии краевого центра.
По данным городской администрации, подтопление произошло в тех местах, где нет ливневой канализации. Воду откачивают работники коммунальных служб. Там, где ливневка есть, вода уходит с дорог без вмешательства специалистов.
Согласно информации синоптиков, за ночь 30 июля в столице региона выпало 25 миллиметров осадков — больше трети месячной нормы. С улиц уже откачали примерно 550 кубометров воды, и этот процесс продолжается, поскольку ливень время от времени возобновляется. Одновременно коммунальщики ликвидируют засоры на сетях дождевой канализации.
На некоторых перекрестках города отключились светофоры, на дорогах образовались автомобильные пробки.
Между тем грозовой фронт, подобный тому, что прошел ночью и утром четверга над краевым центром, обрушился на южные территории региона. Из-за дождей поднялся уровень воды в реке Оя. Он превысил критическую отметку (290 сантиметров) на 30 единиц. В селе Ермаковское подтопило шесть домов. «Эвакуированы 15 человек, в том числе четыре ребенка», — проинформировали в региональном управлении МЧС.