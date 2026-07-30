Дождь затопил трамвайные пути в Красноярске и дома на юге региона

Между тем грозовой фронт, подобный тому, что прошел ночью и утром четверга над краевым центром, обрушился на южные территории региона. Из-за дождей поднялся уровень воды в реке Оя. Он превысил критическую отметку (290 сантиметров) на 30 единиц. В селе Ермаковское подтопило шесть домов. «Эвакуированы 15 человек, в том числе четыре ребенка», — проинформировали в региональном управлении МЧС.