Предприятия АПК края могут вернуть до 90% затрат на оплату труда ученых

«КрасГАУ второй год подряд применяет возможности компенсации расходов заказчиков при исполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для предприятий АПК и пищевой промышленности. В этом году производитель полуфабрикатов получил возможность компенсировать часть затрат на разработку упаковочной линии. Это оборудование будет включено в производственный цикл и значительно снизит риски влияния человеческого фактора на качество и безопасность готовой продукции», — подчеркнул проректор по науке КрасГАУ Александр Коломейцев.