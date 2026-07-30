Расходы на поддержку МСП в Ростовской области сократились более чем в 3,5 раза

Расходы консолидированного бюджета Ростовской области на реализацию региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства за январь—май 2026 года составили 117,1 млн руб., что более чем в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».