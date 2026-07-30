Wildberries перестроил логистику после атаки ВСУ на склад в Пензе

Wildberries перенаправила логистические потоки после атаки беспилотников ВСУ на склад в Пензенской области. Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ.
«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что после объявления воздушной тревоги на складе в Пензе была проведена эвакуация сотрудников. В результате атаки на территории объекта произошло возгорание.
Напомним, что киевский режим совершил атаку на склад Wildberries под Пензой. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте продолжают работать пожарные, ликвидируя возгорание.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ массированно атаковали логистический центр компании Wildberries в Рязани. Объект был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Склад в Рязани временно прекратил прием поставок.