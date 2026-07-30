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В Екатеринбурге для улучшения качества воды запустят Нязепетровский каскад

Власти Екатеринбурга рассказали, как намерены улучшить качество воды.

Источник: Комсомольская правда

жкВласти Екатеринбурга готовятся запустить Нязепетровский каскад, который поможет улучшить качество воды в городе путем перекачки ресурса из Челябинской области в реку Чусовая.

Напомним, что ранее жители жаловались на мутную и желтую воду. Как объяснили представители «Водоканала», причиной этому стали проливные дожди.

— Ливни, существенное превышение уровня осадков, смыв с водозаборной площади вредных веществ и подъем донных отложений привели к существенному ухудшению показателей исходной воды из основного источника водоснабжения, — приводит мэрия сообщение предприятия.

На текущий момент временно увеличено дозирование реагентов, а сооружения водоподготовки работают на полную мощность. Специалисты регулярно отбирают пробы воды в водохранилище. Отмечается, что ситуация находится на контроле местных властей и надзорных органов.