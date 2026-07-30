В Красноярском крае аграрии могут вернуть деньги за оплату работы учёных над проектами для их бизнеса

Аграрные предприятия Красноярского края могут вернуть до 90% затрат на оплату труда учёных, которые работают над реальными проектами для агробизнеса. В этом году на такую поддержку в крае выделено 6,3 млн рублей. Механизм уже привлёк к сотрудничеству КрасГАУ и несколько компаний.
«Сегодня агробизнесу нужны не просто отчёты, а работающие прототипы оборудования, новые сорта семян и технологии переработки, которые дадут прибавку в урожайности и качестве продукции. Механизм компенсации стимулирует предприятия смелее вкладывать деньги в научные разработки, зная, что часть затрат вернётся через субсидии. Учёный при этом получает достойную премию за реальный результат. Это прямой путь к опережающей технологической модернизации нашего АПК», — рассказал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.
Красноярский государственный аграрный университет активно использует новую возможность. Это позволяет привлекать лучшие кадры к решению задач производителей.
В прошлом году инжиниринговая компания «Техком» получила возмещение за оплату труда специалистов университета по конструированию и испытаниям узлов и агрегатов нового посевного комплекса, полностью адаптированного к суровым сибирским условиям.
В этом году ИП Киндрачук Т. Н. — производитель полуфабрикатов под брендом «Изобильный Олимп» — вложила собственные средства в оплату работы научных сотрудников университета над проектом автоматической упаковочной линии. В рамках нацпроекта предпринимателю компенсировали 90% затрат на выплаты учёным.
«КрасГАУ второй год подряд применяет возможности компенсации расходов заказчиков при исполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для предприятий АПК и пищевой промышленности. В этом году производитель полуфабрикатов получил возможность компенсировать часть затрат на разработку упаковочной линии. Это оборудование будет включено в производственный цикл и значительно снизит риски влияния человеческого фактора на качество и безопасность готовой продукции», — рассказал проректор по науке КрасГАУ Александр Коломейцев.
Программа стимулирования прикладной науки действует с 2025 года в рамках регионального проекта «Кадры в АПК», входящего в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».