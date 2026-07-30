Прибыль прибыльных предприятий Ростовской области сократилась на 7%

Несмотря на сокращение прибыли прибыльных компаний, сальдированный финансовый результат организаций региона увеличился. По итогам января—мая он составил 29,2 млрд руб. против 27,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. При этом доля прибыльных организаций в экономике региона снизилась с 64,4% до 63%.