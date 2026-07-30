Команда из 20 эфиопских подростков исчезла после турнира в Швеции

Команда из 20 эфиопских футболистов-юниоров в возрасте от 14 до 17 лет не вернулась на родину после турнира «Кубок Готии» в Швеции. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает Sweden Herald.
В последний день турнира администратор школы, где проживала команда, обнаружил, что она уехала, не сообщив об этом. Организаторы обратились в полицию, которая зарегистрировала заявление о пропаже людей.
В Эфиопию команда так и не вернулась. При этом в полиции заявили, что «нет никаких признаков того, что за этим стоит что-то противозаконное, например торговля людьми или что-то подобное», говорится в материале.
Брат и сестра из России загадочно исчезли в Таиланде. Незадолго до этого им показалось, что кто-то следит за их телефонами. На третий день поисков волонтеры нашли зарытый в землю мопед пропавших родственников. Он был сильно поврежден. Следователи предполагают, что брата и сестру мог похитить местный рецидивист. Его дом взяли штурмом. Детали этого дела — в материале «Вечерней Москвы».
Еще одно загадочное исчезновение произошло в Таиланде в мае. Ветеринар из Приморья Дарья Шаньгина уехала в отпуск, набила тату, сильно похудела и влюбилась в диджея. В конце мая она позвонила родным и попросила говорить тихо, так как за ней «следит охрана ее парня». Затем она прислала родным несколько странных сообщений на ломанном английском языке, сказав, что летит с возлюбленным в ОАЭ. Затем связь с Шаньгиной снова оборвалась.