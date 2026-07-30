Команда из 20 эфиопских подростков исчезла после турнира в Швеции

Еще одно загадочное исчезновение произошло в Таиланде в мае. Ветеринар из Приморья Дарья Шаньгина уехала в отпуск, набила тату, сильно похудела и влюбилась в диджея. В конце мая она позвонила родным и попросила говорить тихо, так как за ней «следит охрана ее парня». Затем она прислала родным несколько странных сообщений на ломанном английском языке, сказав, что летит с возлюбленным в ОАЭ. Затем связь с Шаньгиной снова оборвалась.