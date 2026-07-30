Госдолг Ростовской области сократился до 51,5 млрд рублей

Государственный долг Ростовской области к 1 июня 2026 года снизился до 51,5 млрд руб., уменьшившись на 0,5 млрд руб. по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».