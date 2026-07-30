Женщина с двухлетним ребёнком четыре часа просидела в запертой ванной в Новосибирске

Женщина рассказала, что не может выбраться из ванной комнаты вместе с двухлетним ребёнком — замок заклинило и дверь не открывалась. В квартире при этом остался без присмотра её шестилетний сын.
На вызов выехал экипаж спасателей. К тому моменту женщина уже четыре часа безуспешно пыталась справиться с неисправным замком самостоятельно. Профессионалы оказались быстрее: с помощью обычной отвертки они открыли сломанный механизм. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась — с женщиной и обоими детьми всё в порядке.