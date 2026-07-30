«Дом Лукьянова» в центре Владивостока станет новым общественным пространством

Исторический Дом Лукьянова на улице Всеволода Сибирцева, 4, после реставрации откроется для жителей и гостей Владивостока как новое общественно-культурное пространство, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
«В обновлённых стенах планируется проведение историко-культурных лекций, тематических вечеров, экскурсий, мастер-классов и благотворительных мероприятий», — говорится в сообщении.
Проект реализуется в рамках программы ДОМ.РФ совместно с Министерством культуры России. Она предусматривает льготное финансирование проектов по восстановлению объектов культурного наследия по всей стране.
Напомним, что всего в Приморье в программу включены 17 объектов культурного наследия. Из них 10 расположены в Уссурийске, шесть — во Владивостоке и один — в селе Витязь Хасанского муниципального округа.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что на юге Приморского края замок Янковского будет выставлен на аукцион с целью реставрации. По информации министерства имущественных и земельных отношений региона, здание, занимающее 177 квадратных метров, признано объектом культурного наследия и в настоящее время находится в плохом состоянии, требующем срочного ремонта.