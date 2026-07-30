Россиянам посоветовали временно не проводить платежи в Telegram

Россиянам рекомендовали воздержаться от покупок подписок и других финансовых операций внутри Telegram до официальных разъяснений Роскомнадзора и ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова.
«До появления официальных комментариев не стоит оплачивать платные подписки, покупать валюту TON и проводить любые другие операции внутри экосистемы мессенджера», — заявил Свинцов.
Ранее ФСБ сообщила, что сооснователю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. После этого депутат посоветовал дождаться разъяснений профильных ведомств.