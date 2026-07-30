Зеленский загнан в ловушку: новая страна угрожает Украине мощнейшим ударом

Газета The New York Times сообщала о том, что Тегеран рассматривает возможность атаки на украинский морской порт в ответ на удар по иранскому кораблю. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил способности ПВО Украины противостоять новой угрозе.
«Точность поражения, конечно, будет не очень высокая, потому что на такой дальности иранские ракеты пока ещё высокой точностью не отличаются. Но с точки зрения психологической это будет серьёзный шаг и предупреждение Киевскому режиму», — сказал Кнутов.
Главная проблема для Киева, подчеркивает эксперт, заключается в технической оснащенности. Украина физически не способна отразить подобную атаку.
«Украина могла бы их перехватить, но для этого нужны комплексы Patriot с ракетами, причём Patriot Pac-3. Этих ракет у Украины очень мало. Это видно по тому, как они вяло действуют в отношении российских ракет, которые мы используем сейчас очень активно», — заявил Кнутов.
Он выразил сомнение, что из-за иранской угрозы командование согласится перебросить дефицитные комплексы из Киева под Одессу, куда Иран может нанести удар, оставив столицу без прикрытия. «Это маловероятно. Соответственно, удар будет нанесён без перехвата и больше будет носить демонстративный характер», — добавил аналитик.
По его словам, киевский режим целенаправленно пытается спровоцировать эскалацию, чтобы представить себя жертвой иранской агрессии. «Таким образом, Украина будет одной из немногих стран, которая встала открыто на сторону США, в отличие от европейцев. И поэтому американцы должны помогать Украине. И похоже, эта тема обсуждалась на недавних переговорах Зеленского и Трампа», — подытожил эксперт.