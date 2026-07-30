Зеленский загнан в ловушку: новая страна угрожает Украине мощнейшим ударом

«Украина могла бы их перехватить, но для этого нужны комплексы Patriot с ракетами, причём Patriot Pac-3. Этих ракет у Украины очень мало. Это видно по тому, как они вяло действуют в отношении российских ракет, которые мы используем сейчас очень активно», — заявил Кнутов.