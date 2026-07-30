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Купленные за 50 тысяч права обернулись приговором в Комсомольске

Экспертиза подтвердила, что удостоверение ненастоящее. Сам водитель рассказал, что купил его два года назад у неизвестного человека, заплатив 50 тысяч рублей наличными.

В Комсомольске-на-Амуре 42-летнего водителя осудили за использование поддельного удостоверения. Мужчине назначили пять месяцев ограничения свободы, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Весной его иномарку остановили сотрудники Госавтоинспекции. Во время проверки документов полицейские заметили признаки подделки в предъявленных правах и отправили их на исследование.

Экспертиза подтвердила, что удостоверение ненастоящее. Сам водитель рассказал, что купил его два года назад у неизвестного человека, заплатив 50 тысяч рублей наличными.

После этого в отношении комсомольчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. На время следствия и суда он находился под обязательством о явке.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал мужчину виновным. В течение пяти месяцев ему придётся соблюдать установленные судом ограничения.