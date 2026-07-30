Преступность в Ростовской области выросла почти на 9%

В Ростовской области за январь—май 2026 года зарегистрировано 23,6 тыс. преступлений, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».