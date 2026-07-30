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Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. В Крыму не выявлено мест повышенной концентрации саранчи, опасаться нашествия вредителя не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Россельхозцентра в Крыму Андрей Алексеенко.

Источник: РИА "Новости"

В социальных сетях распространяется информация о нашествии перелетной саранчи в южных регионах России. Насекомых обнаружили в Дагестане, ДНР и Калмыкии. Как сообщают местные жители, которые публикуют соответствующие видео, рои саранчи создают серьезные помехи для движения транспорта. Из‑за плотных туч насекомых видимость на трассах ухудшается.

Мониторинг саранчи у нас начинается еще осенью, перед уходом в зиму. Весной, как только началась вегетация, также делали почвенные раскопки, яиц саранчи не обнаружили. Наши специалисты ежедневно проводят мониторинги по Крыму. Ситуация спокойная, опасаться пока нечего.

сказал Алексеенко

По его словам, во всех регионах ведутся обработки от этого опасного вредителя. Но есть ограничения, которые касаются водных просторов, где химические обработки запрещены.

Алексеенко подчеркнул, что ситуация находится на строгом контроле профильных служб и ведомств, и что своевременно принимаются меры реагирования, чтобы не допустить гибели сельскохозяйственных культур. Пока саранчи не обнаружено, только кузнечики и кобылки, уточнил он.

В прошлом году нашествие саранчи было зафиксировано в Дагестане и на Украине.

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