В плену у светофора. Как перекрёстки стали испытанием для петербуржцев

«Две минуты — это целая вечность, когда у тебя в одной руке пятилетний ребёнок, а в другой — трёхлетний. Они не понимают, почему нельзя идти, дёргаются, ноют. Недавно видела, как пожилая женщина с палочкой вообще не успела дойти. Она прошла только до середины, а зелёный уже погас. В итоге встала посередине, беспомощно смотрела по сторонам, водители её объезжали, сигналили, она растерялась. Хорошо, какой-то мужчина подхватил её под руку и довёл. Но ведь могло быть иначе», — сетует жительница Красносельского района Ирина.