В Волгоградской области шестой час сохраняется угроза удара БПЛА

Угроза беспилотного удара действует в Волгоградской области шестой час подряд.
О возможном налете дронов ВСУ жителей региона предупредили сегодня в 00:23. Ради собственной безопасности горожан попросили следовать простым инструкциям — не подходить к окнам и по возможности оставаться в «глухих» комнатах, не пользоваться лифтом и с осторожностью выходить на улицу.
Несмотря на действующий режим беспилотной опасности, аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Никаких коррективов в расписание авиагавани к этому часу не вносилось.
Фото Андрея Поручаева.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше