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В Волгоградской области шестой час сохраняется угроза удара БПЛА

Угроза беспилотного удара действует в Волгоградской области шестой час подряд. О.

Угроза беспилотного удара действует в Волгоградской области шестой час подряд.

О возможном налете дронов ВСУ жителей региона предупредили сегодня в 00:23. Ради собственной безопасности горожан попросили следовать простым инструкциям — не подходить к окнам и по возможности оставаться в «глухих» комнатах, не пользоваться лифтом и с осторожностью выходить на улицу.

Несмотря на действующий режим беспилотной опасности, аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Никаких коррективов в расписание авиагавани к этому часу не вносилось.

Фото Андрея Поручаева.

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