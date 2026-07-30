Началась реконструкция перекрёстка Конева — 70 лет Октября

Подрядная организация приступила к работам по обустройству транспортного узла на пересечении улиц Конева и 70 лет Октября. Согласно проекту реконструкции, проезжую часть планируется расширить, а остановочный пункт «11-й микрорайон» переместить по улице 70 лет Октября в сторону бульвара Архитекторов. Помимо этого, будут смонтированы два правых канализированных поворота, установлены новые светофорные объекты и дорожные указатели, а также нанесена дорожная разметка.
В пресс-службе мэрии напомнили, что работы проходят в рамках региональной программы «Безопасность дорожного движения». Данный перекресток стал вторым на Левобережье, где внедряются такие решения. Ранее аналогичные правые канализированные съезды появились на стыке улиц Конева и 3-й Енисейской. Там организация движения была существенно изменена: ликвидирован левый поворот и обустроены карманы для разворота. Все эти преобразования нацелены на уменьшение заторов и снижение количества аварий на указанных участках.