Хабаровчанин устроил у себя дома ферму с запрещенными растениями

У 40-летнего жителя Индустриального района нашли термобоксы для выращивания, семь кустов конопли, оборудование для домашней агрономии и устройство для измельчения высушенной растительной массы. Помимо этого, у фермера изъяли 510 граммов готовой к употреблению марихуаны в стеклянных банках и 187 граммов частей конопли в процессе сушки. Мужчина рассказал, что изготовлял наркотик для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде.