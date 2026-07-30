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Хабаровчанин устроил у себя дома ферму с запрещенными растениями

У 40-летнего жителя Индустриального района нашли термобоксы для выращивания, семь кустов конопли, оборудование для домашней агрономии и устройство для измельчения высушенной растительной массы. Помимо этого, у фермера изъяли 510 граммов готовой к употреблению марихуаны в стеклянных банках и 187 граммов частей конопли в процессе сушки. Мужчина рассказал, что изготовлял наркотик для личного потребления. Возбуждено уголовное.

У 40-летнего жителя Индустриального района нашли термобоксы для выращивания, семь кустов конопли, оборудование для домашней агрономии и устройство для измельчения высушенной растительной массы. Помимо этого, у фермера изъяли 510 граммов готовой к употреблению марихуаны в стеклянных банках и 187 граммов частей конопли в процессе сушки. Мужчина рассказал, что изготовлял наркотик для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде.