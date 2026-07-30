Хабаровская компания пополнила ряды резидентов инновационного центра «Сколково»

Хабаровская компания «Праймбонд» стала резидентом инновационного центра «Сколково». «Праймбонд» занимается восстановлением промышленного оборудования горнодобывающей отрасли. Ее специалисты внедрили инновационную разработку — собственные полимерные составы, которыми покрывают узлы и детали, что полностью восстанавливает их работоспособность. Торговая марка «Праймбонд» занимается продажей клея, герметиков, износостойких составов, предназначенных для ремонта горнорудного оборудования от защиты рабочих поверхностей до полного восстановления деталей. Некоторые линейки уже отмечены знаком «Сделано в России» и способны импортозаместить почти 70% иностранных аналогов. «Статус резидента “Сколково” компания получила благодаря технологии восстановления бронедисков и улит насосов композитным составами, технология нанесения которых возвращает деталям геометрию и защищает от дальнейшего разрушения. Технология исключает нагрев, предотвращая термическую деформацию металлов. Работы проводятся на площадках заказчиков часто без демонтажа оборудования, что позволяет продлевать срок службы оборудования, увеличивает межремонтные перерывы и позволяет обойтись без покупки нового», — рассказал коммерческий директор ООО «Праймбонд» Александр Тарасевич. Вместе со статусом резидента «Сколково» хабаровские разработчики получают доступ к налоговым льготам — освобождению от НДС и налога на прибыль, снижению страховых взносов с экономией до 40%, грантовой и таможенной поддержке, а также льготной аренде в инновационном центре.