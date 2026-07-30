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Хабаровчанку отправили в колонию за кражу смартфона у спящего знакомого

Когда один из участников застолья уснул, гостья забрала его телефон и покинула квартиру.

В Хабаровске женщину приговорили к четырём годам и трём месяцам колонии за кражу смартфона во время застолья. Помимо срока, она должна возместить владельцу гаджета семь тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Компания распивала алкоголь в квартире дома на улице Сигнальной. Когда один из участников застолья уснул, гостья забрала его телефон и покинула квартиру.

Похищенный смартфон она продала за две тысячи рублей случайной прохожей на остановке. Полученные деньги женщина потратила на спиртное, а владелец телефона, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска шестого отдела полиции. Ранее уроженка Еврейской автономной области уже была судима за кражи, разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и другие преступления, а на время нового расследования находилась под подпиской о невыезде.

Суд назначил подсудимой четыре года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также с неё взыскали полную стоимость украденного смартфона — семь тысяч рублей.