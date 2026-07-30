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Пенсионерка из Хабаровского края отдала 43 тысячи лжеинвесторам

Обман раскрылся только после разговора с дочерью.

В Ванинском районе 67-летняя женщина потеряла более 43 тысяч рублей после предложения заработать на инвестициях. Понять, что деньги ушли мошенникам, ей помогла дочь, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сначала пенсионерке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Он пообещал выгодные вложения, которые якобы помогут повысить доход и улучшить качество жизни.

Позже с женщиной связались повторно и убедили установить на смартфон специальные приложения. Следуя указаниям собеседников, она перевела около 43 тысяч рублей на предоставленные счета.

Обман раскрылся только после разговора с дочерью. Та сразу поняла, что мать попала под влияние аферистов, и обратилась вместе с ней в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Причастным к хищению денег грозит до пяти лет лишения свободы.