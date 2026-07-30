Мэр Кличко сообщил о пожарах в Киеве после взрывов

В Киеве произошли пожары в Святошинском и Оболонском районах. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В столице Украины прогремела серия взрывов. Кличкто уточнил, что возгорания возникли в нежилых зданиях и на территории гаражного кооператива.
Напомним, в ночь на 30 июля в Киеве была объявлена воздушная тревога. Также сигнал действовал в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.
Ранее ВС России поразили групповым ударом выставку под Киевом. На ней демонстрировали беспилотники ВСУ и стран Запада, используемые для ударов по мирным россиянам.
Как писал KP.RU, российские военные ударили беспилотниками по двум грузовым судам, которые находились в акватории Черного моря восточнее Одессы. По данным Минобороны, на борту кораблей обнаружили оружие и военное имущество противника.