Ливан объявил в розыск банкира Сахнави после ужина с Нетаньяху

В соцсетях появилась фотография, подлинность которой установлена, где Сахнави находится за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Потому власти Ливана объявили Сахнави в розыск на 30 дней. После этого материалы на банкира уйдут в военный суд, который вправе выдать ордер на арест бизнесмена.