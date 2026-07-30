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Ливан объявил в розыск банкира Сахнави после ужина с Нетаньяху

В Ливане на 30 дней объявлен в розыск банкира Сахнави за ужин с Нетаньяху.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокурор Ливана Ахмед Рами аль-Хадж дал распоряжение объявить в розыск ливанского банкира Антуана Сахнави. Финансиста подозревают во взаимодействии с Израилем и нарушении закона о его бойкоте. Об этом сообщает агентство NNA.

В соцсетях появилась фотография, подлинность которой установлена, где Сахнави находится за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Потому власти Ливана объявили Сахнави в розыск на 30 дней. После этого материалы на банкира уйдут в военный суд, который вправе выдать ордер на арест бизнесмена.

Напомним, Израиль продолжает наносить военные удары по Ливану. В июне командование вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» обвинило Израиль в неоднократном нарушении режима прекращения огня с Ливаном. Иран пригрозил также дать «жёсткий ответ» Израилю, если тот продолжит наносить удары по Ливану.

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