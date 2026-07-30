Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Красноярске

За ночь коммунальные службы откачали с улиц Красноярска почти 550 кубометров воды — это примерно объём 25-метрового бассейна. Синоптики зафиксировали 25 мм осадков (36% от месячной нормы). Для одного дня это очень много, сообщили в городской администрации.
В первую очередь воду откачивали с мест традиционных подтоплений — улиц Ломоносова, Красной Армии, Брянской, Парашютной, Медицинский, Электриков, Тотмина, Свободного, Лесной и Афонтовского.
Днём работают 14 единиц техники на улицах Мичурина, Котовского, Семафорной, Лесопильщиков, Цементников, Парашютной, Медицинский, Щорса, Авиаторов, Кутузова, Афонтовского. Параллельно устраняют засоры на ливневках.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске из-за ливня остановили трамваи на правобережье.