Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Красноярске

Почти 550 кубометров дождевой воды откачали за ночь.

За ночь коммунальные службы откачали с улиц Красноярска почти 550 кубометров воды — это примерно объём 25-метрового бассейна. Синоптики зафиксировали 25 мм осадков (36% от месячной нормы). Для одного дня это очень много, сообщили в городской администрации.

В первую очередь воду откачивали с мест традиционных подтоплений — улиц Ломоносова, Красной Армии, Брянской, Парашютной, Медицинский, Электриков, Тотмина, Свободного, Лесной и Афонтовского.

Днём работают 14 единиц техники на улицах Мичурина, Котовского, Семафорной, Лесопильщиков, Цементников, Парашютной, Медицинский, Щорса, Авиаторов, Кутузова, Афонтовского. Параллельно устраняют засоры на ливневках.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске из-за ливня остановили трамваи на правобережье.

Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.
Читать дальше