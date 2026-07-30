Мост через реку Правую под Хабаровском откроют к 1 сентября

В Хабаровском районе к 1 сентября планируют открыть движение по мосту через реку Правую на дороге Красная Речка — Казакевичево. Работы идут по графику, на восстановление переправы выделили более 26 миллионов рублей, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Этот участок связывает с Хабаровском жителей Казакевичева, Бычихи, Осиновой Речки, Восхода и Корсаково-2. Пока мост закрыт, транспорт направляют по временной отсыпной дороге, по которой в сёла доставляют продукты, топливо и другие грузы.
Дорожники уже отремонтировали и покрасили опоры, укрепили подходы к мосту и смонтировали большую часть балок. Сейчас специалисты вяжут арматурный каркас и готовятся к бетонированию, после чего уложат асфальт, установят ограждения и обустроят пешеходную зону.
Ход ремонта осложнил сильный паводок: поднявшаяся вода размыла временный объезд и на некоторое время остановила работы на самой переправе. Движение по обходному пути восстановили после спада воды, а строители вновь вернулись на объект.
Ежедневно на 24-метровом мосту трудятся около десяти человек. Качество бетона и других материалов проверяет дорожная лаборатория, а переходить к следующему этапу подрядчику разрешают только после приёмки уже выполненных работ.
Средства на ремонт выделили из краевого бюджета по поручению губернатора Дмитрия Демешина после обращений жителей близлежащих сёл. Несмотря на задержку из-за паводка, завершить основные работы и открыть мост для транспорта рассчитывают к началу сентября.