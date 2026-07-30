Мост через реку Правую под Хабаровском откроют к 1 сентября

В Хабаровском районе к 1 сентября планируют открыть движение по мосту через реку Правую на дороге Красная Речка — Казакевичево. Работы идут по графику, на восстановление переправы выделили более 26 миллионов рублей, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.