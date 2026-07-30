Изношенные детали горной техники научились восстанавливать в Хабаровске

Хабаровские специалисты разработали технологию, которая позволяет возвращать в работу изношенные детали горнодобывающего оборудования без покупки новых. Проект получил статус резидента инновационного центра «Сколково», сообщили в министерстве экономического развития Хабаровского края.
Метод основан на использовании композитных полимерных составов. Ими покрывают повреждённые бронедиски, корпуса насосов и другие узлы, восстанавливая первоначальную форму деталей и создавая защиту от коррозии, эрозии и абразивного износа.
При нанесении материала металл не требуется нагревать, поэтому детали не деформируются. Во многих случаях ремонт можно проводить прямо на предприятии без демонтажа оборудования, что сокращает простой производственных линий.
По расчётам разработчиков, такое восстановление обходится примерно в десять раз дешевле покупки новой детали, а промежуток между ремонтами увеличивается в два-три раза. Во время испытаний специалисты вернули в рабочее состояние бронедиск, ранее признанный непригодным, после чего он отработал ещё один полный технический срок.
Технологию уже используют горнодобывающие предприятия Хабаровского и Красноярского краёв, Магаданской и Амурской областей. Отдельные составы способны заменить до 70 процентов зарубежных аналогов, применяемых при ремонте промышленного оборудования.
Сейчас разработчики оформляют патент и рассчитывают получить статус малой технологической компании. В 2027 году они также планируют открыть склад в центральной части России, чтобы быстрее поставлять материалы заказчикам, а число хабаровских предприятий — резидентов «Сколково» после одобрения проекта достигло 11.