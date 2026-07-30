Изношенные детали горной техники научились восстанавливать в Хабаровске

По расчётам разработчиков, такое восстановление обходится примерно в десять раз дешевле покупки новой детали, а промежуток между ремонтами увеличивается в два-три раза. Во время испытаний специалисты вернули в рабочее состояние бронедиск, ранее признанный непригодным, после чего он отработал ещё один полный технический срок.