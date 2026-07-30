До 28 выросло число погибших в результате землетрясения в Японии

Число жертв мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 28 человек. Об этом проинформировал генсек кабинета министров Японии Минору Кихара в рамках пресс-конференции.
«В это число… включены и те, чья смерть предположительно может иметь отношение к последствиям землетрясения», — сказал он.
Последствия стихии затронули коммунальную инфраструктуру. Значительное число домов осталось без электричества, водоснабжения и газа. В ряде районов зафиксированы разрушения жилых строений, повреждены дорожное покрытие и мостовые конструкции.
По уточнениям, в устранении последствий землетрясения задействованы около 4,6 тыс. военнослужащих Сил самообороны Японии.
В министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны отчитались, что без воды после землетрясения остаются более 95 тыс. домовладений.
Напомним, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером во вторник в регионе Кумамото.