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До 28 выросло число погибших в результате землетрясения в Японии

В Японии продолжает расти число жертв после мощного землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю достигло 28 человек. Об этом проинформировал генсек кабинета министров Японии Минору Кихара в рамках пресс-конференции.

«В это число… включены и те, чья смерть предположительно может иметь отношение к последствиям землетрясения», — сказал он.

Последствия стихии затронули коммунальную инфраструктуру. Значительное число домов осталось без электричества, водоснабжения и газа. В ряде районов зафиксированы разрушения жилых строений, повреждены дорожное покрытие и мостовые конструкции.

По уточнениям, в устранении последствий землетрясения задействованы около 4,6 тыс. военнослужащих Сил самообороны Японии.

В министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны отчитались, что без воды после землетрясения остаются более 95 тыс. домовладений.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером во вторник в регионе Кумамото.