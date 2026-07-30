В Красноярском крае официально закрепили названия двух объектов на побережье Карского моря

В Государственный каталог географических названий внесли два объекта на побережье Карского моря в Красноярском крае. Официальный статус получили бухта Продолговатая и мыс Плоский. Бухта Продолговатая находится в прибрежной части Карского моря. Она вдается в берег Харитона Лаптева и ограничена мысами Тилло и Дубинского. Мыс Плоский расположен на северной оконечности полуострова Таймыр, в западной части бухты Слюдяная. Его название связано с особенностями рельефа: это низкая и выровненная оконечность без резких обрывов. Внесение объектов в каталог закрепляет их официальные названия. Теперь они должны единообразно использоваться в государственных документах, на топографических и навигационных картах, в кадастровых и землеустроительных материалах, а также в информационных системах. В Росреестре отмечают, что для арктических территорий точность географических данных особенно важна. Она связана с безопасностью судоходства, экспедиционными работами и использованием природных ресурсов. Точная фиксация наименований географических объектов — основа надежной пространственной информации, очень важной для развития северных территорий. Внесение в каталог таких объектов позволяет исключить разночтения в документации и повысить достоверность картографических данных, — отметила руководитель Управления Росреестра по Красноярскому краю Татьяна Голдобина. Напомним, что в ЕГРН внесли самое жизнерадостное название на карте Красноярского края.