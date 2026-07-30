Число тяжких преступлений в Ростовской области увеличилось на 13,5%

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в Ростовской области за январь—май 2026 года, увеличилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 7,8 тыс. случаев. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».