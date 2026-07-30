Субсидии на оплату ЖКУ в Ростовской области сократились почти в пять раз

Объем субсидий, предоставленных жителям Ростовской области на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за январь—май 2026 года составил 369,6 млн руб., что почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».