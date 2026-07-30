Онищенко объяснил, почему в РФ в ближайшее время не создадут вакцину от ВИЧ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Создать вакцину от ВИЧ в России в ближайшее время не получится из-за особенности этой инфекции. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Наука в этом направлении двигается. Геном человека расшифровали уже, и не только это. Даже онкологию с помощью иммунобиологических препаратов пытаемся лечить. А вот создать вакцину против ВИЧ у нас не получается и в ближайшее время не получится», — сказал Онищенко.
Он пояснил, что все дело в особенности этой инфекции — она разрушает иммунную систему человека и открывает дорогу и всем остальным инфекциям.