Онищенко объяснил, почему в РФ в ближайшее время не создадут вакцину от ВИЧ

«Наука в этом направлении двигается. Геном человека расшифровали уже, и не только это. Даже онкологию с помощью иммунобиологических препаратов пытаемся лечить. А вот создать вакцину против ВИЧ у нас не получается и в ближайшее время не получится», — сказал Онищенко.