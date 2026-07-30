В Красноярском театре оперы и балета готовят премьеру — балет «Белоснежка»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 и 3 октября в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского состоится премьера балета «Белоснежка» для семейного просмотра.
Постановку подготовил заслуженный артист России Сергей Бобров. Он выступил хореографом-постановщиком, автором либретто и собрал музыкальную композицию, объединившую произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Цезаря Пуни и Эдварда Грига.
Новый спектакль расскажет известную сказку языком классического балета и станет одной из премьер нового театрального сезона.
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