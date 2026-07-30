В заказнике Красноярского края сфотографировали малыша косули

Примерно через две недели после рождения косулята уже уверенно стоят на ногах. Если в первые дни жизни при опасности они предпочитают затаиваться, то позже начинают спасаться бегством. В этот же период молодые животные чаще держатся рядом с матерью и собираются в семейную группу.