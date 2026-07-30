В заказнике Красноярского края сфотографировали малыша косули

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Солгонский кряж» удалось запечатлеть детеныша косули. Кадрами поделились специалисты Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края.
Малыша легко узнать по большим темным глазам с длинными ресницами и пятнистому окрасу. Такая окраска помогает косулятам оставаться незаметными в высокой траве, а отсутствие выраженного запаха снижает риск встречи с хищниками.
Как рассказали специалисты, у косуль есть еще одна особенность, повышающая шансы потомства на выживание. Детеныши из одного выводка обычно находятся на расстоянии около 300 метров друг от друга. Самка хорошо запоминает, где находится каждый малыш, и по очереди приходит их кормить.
Примерно через две недели после рождения косулята уже уверенно стоят на ногах. Если в первые дни жизни при опасности они предпочитают затаиваться, то позже начинают спасаться бегством. В этот же период молодые животные чаще держатся рядом с матерью и собираются в семейную группу.
В дирекции по ООПТ сообщили, что заказник «Солгонский кряж» расположен на территории Балахтинского, Новоселовского, Козульского, Назаровского и Ужурского муниципальных округов.