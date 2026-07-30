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Иноагента из Хабаровского края оштрафовали на 120 тысяч за два нарушения

Ранее подсудимую уже привлекали к административной ответственности — отсутствие иноагентской плашки — и запретили писать посты в соцсети.

В Комсомольске-на-Амуре суд назначил включённой в реестр иностранных агентов женщине штраф в размере 120 тысяч рублей. Её признали виновной по двум эпизодам нарушения порядка деятельности иноагента, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Ранее подсудимую уже привлекали к административной ответственности — отсутствие иноагентской плашки — и запретили писать посты в соцсети. Несмотря на это, она вновь распространяла свои сообщения и материалы в мессенджере Telegram.

Кроме того, находясь за пределами России, женщина не представила в Министерство юстиции сведения о своей деятельности за 2024 год. Обязанность подавать такую отчётность предусмотрена законодательством об иностранных агентах.

Подсудимая находится в федеральном розыске, поэтому уголовное дело рассмотрели без её участия. Мировой судья признал её виновной в двух преступлениях по части 2 статьи 330.1 УК РФ.

По совокупности эпизодов женщине назначили штраф в размере 120 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.