Из-за подтопления перекрыта дорога к селу Гвоздево в Приморье

Из-за подъема воды на трассе, ведущей к селу Гвоздево, затопило четыре участка. Сейчас добраться до населённого пункта можно исключительно через Посьет, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
«На подъезде к Гвоздево в Хасанском округе сохраняются глубокие и протяженные переливы, ограничивающие движение машин», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей края просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок и по возможности воздержаться от поездок в направлении Гвоздево до нормализации ситуации.
Напомним, что до конца июля Приморье будет находиться под воздействием полярного фронта, что приведёт к продолжительным дождям, грозам и сильным ветрам. Кроме того, штормовое предупреждение объявлено на
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что на 16 июля обстановка на дорогах Приморья остаётся напряжённой из-за сильных дождей. В отдельных районах края уровень воды на трассах превысил безопасные показатели, что затрудняет или полностью блокирует проезд автотранспорта.