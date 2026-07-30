Из-за подтопления перекрыта дорога к селу Гвоздево в Приморье

Напомним, что до конца июля Приморье будет находиться под воздействием полярного фронта, что приведёт к продолжительным дождям, грозам и сильным ветрам. Кроме того, штормовое предупреждение объявлено на 1—2 августа в Приморье. Ожидаются сильные дожди от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее на юге. Местами сильный дождь — 50 миллиметров и более за 12 часов. Возможны грозы, ветер до 20 метров в секунду.