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Из-за подтопления перекрыта дорога к селу Гвоздево в Приморье

Проехать к населенному пункту сейчас можно только через Посьет.

Источник: PrimaMedia.ru

Из-за подъема воды на трассе, ведущей к селу Гвоздево, затопило четыре участка. Сейчас добраться до населённого пункта можно исключительно через Посьет, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«На подъезде к Гвоздево в Хасанском округе сохраняются глубокие и протяженные переливы, ограничивающие движение машин», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей края просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок и по возможности воздержаться от поездок в направлении Гвоздево до нормализации ситуации.

Напомним, что до конца июля Приморье будет находиться под воздействием полярного фронта, что приведёт к продолжительным дождям, грозам и сильным ветрам. Кроме того, штормовое предупреждение объявлено на 1—2 августа в Приморье. Ожидаются сильные дожди от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее на юге. Местами сильный дождь — 50 миллиметров и более за 12 часов. Возможны грозы, ветер до 20 метров в секунду.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что на 16 июля обстановка на дорогах Приморья остаётся напряжённой из-за сильных дождей. В отдельных районах края уровень воды на трассах превысил безопасные показатели, что затрудняет или полностью блокирует проезд автотранспорта.