Личная месть: эксперт назвал главные причины сноса дома Задорнова в Юрмале

Политолог Руслан Панкратов в беседе с aif.ru проанализировал мотивы, побудившие латвийские власти и новых собственников пойти на снос дома сатирика Михаила Задорнова в Юрмале на территории, признанной градостроительным памятником государственного значения. Эксперт выделил три ключевых фактора, которые, по его мнению, сложились в единый разрушительный механизм.
Первой и главной причиной Панкратов назвал целенаправленную государственную политику дерусификации, которая ведется в Латвии на протяжении многих лет.
«Латвийская политика — это последовательная программа дерусификации публичного пространства: от школ и языка до памятников и топонимики. В такой логике дом русского сатирика — не приоритет для сохранения, а актив, который проще пустить под снос, чем защищать. Официальная позиция государства сформировала климат, в котором никто не считает нужным отстаивать наследие, если оно носит русское имя», — пояснил собеседник издания.
Второй причиной, по мнению политолога, стали личные счеты властей с творчеством сатирика. Панкратов отметил, что Задорнов оставался неудобной фигурой для местных элит даже после своей смерти.
«Задорнов был неудобен — он смеялся над постсоветскими элитами по обе стороны границы, включая прибалтийские, и делал это талантливо и зло. Едкость его юмора не забывается, а замалчивание памяти о нём — самый простой способ снять с повестки неудобную фигуру, не вступая в публичную полемику. Новые владельцы прямо заявляли, что не хотят ассоциировать себя с именем Задорнова», — добавил эксперт.
Третьим и решающим фактором стал коммерческий интерес. Участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров в престижной Юрмале оказался слишком лакомым куском, чтобы сохранять на нем старую деревянную постройку.
«Снести деревянное строение и построить современный особняк — обычная логика девелопмента, которая в данном случае удачно совпала с общей атмосферой ненависти к русскому наследию. Все три фактора работают в одном направлении, усиливая друг друга. Националистический государственный курс русофобии создаёт условия, где неприязнь к другой национальности снимает любые моральные тормоза, а коммерческий интерес довершает дело. Результат — усадьба Задорновых исчезла без следа», — подытожил Панкратов.
Как сообщалось, в Латвии полностью снесли усадьбу Задорнова — дом в Юрмале, который сатирик прославил, приглашая туда знаменитостей и давая там интервью.
После смерти сатирика в 2017-м усадьба досталась его первой супруге Велте Задорновой. Она проживает в Москве, поэтому не смогла управлять владением и содержать недвижимость. В апреле 2020 года дом сдали в аренду, а вскоре и вовсе продали. На месте двухэтажного особняка площадью 2,8 тысячи квадратных метров с тремя спальнями, двумя ванными и гостиной с камином, теперь стоит современный коттедж стоимостью около трех миллионов евро.
В открытых источниках имена покупателей не раскрываются. Но им пришлось постараться, чтобы освободить участок, учитывая охранный статус территории. Демонтаж пришлось согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Власти разрешили уничтожить все постройки, возведённые при жизни Задорнова.