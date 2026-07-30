Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Личная месть: эксперт назвал главные причины сноса дома Задорнова в Юрмале

Политолог Панкратов выделил три ключевых фактора, которые сложились в единый разрушительный механизм для сноса усадьбы Михаила Задорнова в Юрмале. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Руслан Панкратов в беседе с aif.ru проанализировал мотивы, побудившие латвийские власти и новых собственников пойти на снос дома сатирика Михаила Задорнова в Юрмале на территории, признанной градостроительным памятником государственного значения. Эксперт выделил три ключевых фактора, которые, по его мнению, сложились в единый разрушительный механизм.

Первой и главной причиной Панкратов назвал целенаправленную государственную политику дерусификации, которая ведется в Латвии на протяжении многих лет.

«Латвийская политика — это последовательная программа дерусификации публичного пространства: от школ и языка до памятников и топонимики. В такой логике дом русского сатирика — не приоритет для сохранения, а актив, который проще пустить под снос, чем защищать. Официальная позиция государства сформировала климат, в котором никто не считает нужным отстаивать наследие, если оно носит русское имя», — пояснил собеседник издания.

Второй причиной, по мнению политолога, стали личные счеты властей с творчеством сатирика. Панкратов отметил, что Задорнов оставался неудобной фигурой для местных элит даже после своей смерти.

«Задорнов был неудобен — он смеялся над постсоветскими элитами по обе стороны границы, включая прибалтийские, и делал это талантливо и зло. Едкость его юмора не забывается, а замалчивание памяти о нём — самый простой способ снять с повестки неудобную фигуру, не вступая в публичную полемику. Новые владельцы прямо заявляли, что не хотят ассоциировать себя с именем Задорнова», — добавил эксперт.

Третьим и решающим фактором стал коммерческий интерес. Участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров в престижной Юрмале оказался слишком лакомым куском, чтобы сохранять на нем старую деревянную постройку.

«Снести деревянное строение и построить современный особняк — обычная логика девелопмента, которая в данном случае удачно совпала с общей атмосферой ненависти к русскому наследию. Все три фактора работают в одном направлении, усиливая друг друга. Националистический государственный курс русофобии создаёт условия, где неприязнь к другой национальности снимает любые моральные тормоза, а коммерческий интерес довершает дело. Результат — усадьба Задорновых исчезла без следа», — подытожил Панкратов.

Как сообщалось, в Латвии полностью снесли усадьбу Задорнова — дом в Юрмале, который сатирик прославил, приглашая туда знаменитостей и давая там интервью.

После смерти сатирика в 2017-м усадьба досталась его первой супруге Велте Задорновой. Она проживает в Москве, поэтому не смогла управлять владением и содержать недвижимость. В апреле 2020 года дом сдали в аренду, а вскоре и вовсе продали. На месте двухэтажного особняка площадью 2,8 тысячи квадратных метров с тремя спальнями, двумя ванными и гостиной с камином, теперь стоит современный коттедж стоимостью около трех миллионов евро.

В открытых источниках имена покупателей не раскрываются. Но им пришлось постараться, чтобы освободить участок, учитывая охранный статус территории. Демонтаж пришлось согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Власти разрешили уничтожить все постройки, возведённые при жизни Задорнова.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше