Личная месть: эксперт назвал главные причины сноса дома Задорнова в Юрмале

После смерти сатирика в 2017-м усадьба досталась его первой супруге Велте Задорновой. Она проживает в Москве, поэтому не смогла управлять владением и содержать недвижимость. В апреле 2020 года дом сдали в аренду, а вскоре и вовсе продали. На месте двухэтажного особняка площадью 2,8 тысячи квадратных метров с тремя спальнями, двумя ванными и гостиной с камином, теперь стоит современный коттедж стоимостью около трех миллионов евро.