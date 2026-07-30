Хабаровчанин полтора года прятался от военкомата и попал под суд

В Хабаровске местного жителя признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
С мая 2024 года по декабрь 2025-го молодой человек неоднократно получал повестки. Его вызывали в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования и военно-врачебной комиссии, однако он не являлся.
Позднее хабаровчанин начал пропускать и судебные заседания. Установить его местонахождение не удалось, поэтому подсудимого объявили в розыск.
В суде он полностью признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело без проведения обычного судебного разбирательства. Отягчающих обстоятельств суд не установил.
Мужчину осудили по части 1 статьи 328 УК РФ. При назначении штрафа учли время, проведённое им под стражей, а арест, ранее наложенный на его имущество, отменили. Приговор вступил в законную силу.