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Хабаровчанин полтора года прятался от военкомата и попал под суд

Позднее уклонист начал пропускать и судебные заседания.

В Хабаровске местного жителя признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

С мая 2024 года по декабрь 2025-го молодой человек неоднократно получал повестки. Его вызывали в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования и военно-врачебной комиссии, однако он не являлся.

Позднее хабаровчанин начал пропускать и судебные заседания. Установить его местонахождение не удалось, поэтому подсудимого объявили в розыск.

В суде он полностью признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело без проведения обычного судебного разбирательства. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Мужчину осудили по части 1 статьи 328 УК РФ. При назначении штрафа учли время, проведённое им под стражей, а арест, ранее наложенный на его имущество, отменили. Приговор вступил в законную силу.