Объем приостановленного жилищного строительства в Ростовской области вырос на 11%

По данным мониторинга, годом ранее объем приостановленного строительства составлял 407 тыс. кв. м. При этом общий объем жилищного строительства в регионе продолжил расти. За январь—май было введено в эксплуатацию 1,37 млн кв. м жилья, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечило индивидуальное жилищное строительство, на которое пришлось более 70% введенных площадей.