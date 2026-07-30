Отгрузка продукции рыбоводства в Ростовской области сократилась почти вдвое

Объем отгруженной продукции предприятий рыболовства и рыбоводства Ростовской области за январь—май 2026 года составил 2,5 млрд руб., сократившись почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».