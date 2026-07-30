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В Хабаровске в обход закона уволили директора школы, работавшего 28 лет

Суд установил обстоятельства, свидетельствующие о возрастной дискриминации работника, и вернул ему должность.

В Хабаровске суд восстановил в должности директора школы, которого уволили в 2025 году. Руководитель проработал в образовательном учреждении 28 лет, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Бывший директор оспорил расторжение трудового договора, заявив, что работодатель нарушил установленную процедуру. Он также указал, что решение могло быть связано с его возрастом.

Во время разбирательства выяснилось, что увольнение не прошло необходимого согласования. Суд также установил обстоятельства, свидетельствующие о возрастной дискриминации работника.

Приказ об увольнении признали незаконным, а истца вернули на прежнюю должность. С управления образования администрации Хабаровска взыскали его средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Решение Индустриального районного суда обжаловали, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменения. Оно уже вступило в законную силу.