В Хабаровске в обход закона уволили директора школы, работавшего 28 лет

В Хабаровске суд восстановил в должности директора школы, которого уволили в 2025 году. Руководитель проработал в образовательном учреждении 28 лет, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Бывший директор оспорил расторжение трудового договора, заявив, что работодатель нарушил установленную процедуру. Он также указал, что решение могло быть связано с его возрастом.
Во время разбирательства выяснилось, что увольнение не прошло необходимого согласования. Суд также установил обстоятельства, свидетельствующие о возрастной дискриминации работника.
Приказ об увольнении признали незаконным, а истца вернули на прежнюю должность. С управления образования администрации Хабаровска взыскали его средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
Решение Индустриального районного суда обжаловали, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменения. Оно уже вступило в законную силу.