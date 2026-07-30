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Московские ворота ремонтируют в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре ремонтируют Московские ворота — триумфальную арку, расположенную на Нижней набережной Ангары.

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Иркутска

Заказчиком работ выступает Информационно-туристская служба Иркутска.

«Эти работы важны для сохранения историко-архитектурного облика Иркутска. В ходе ремонта специалисты устраняют мелкие дефекты на поверхности здания и красят его. Цвет тщательно подобран, он соответствует утвержденному паспорту фасада», — отметила директор Информационно-туристской службы Иркутска Евгения Федоровская.

По контракту срок окончания работ — сентябрь текущего года. Однако подрядная организация работает с опережением графика и планирует завершить ремонт досрочно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Московские ворота — знаковый объект для нашего города, который имеет историческую и культурную ценность. Арку восстановили к 350-летию Иркутска и торжественно открыли в 2011 году. Сегодня это место притяжения не только для иркутян, но и для тысяч туристов, которые посещают наш город. Поэтому в юбилейный для столицы региона год приняли решение обновить фасад здания.

отметил Руслан Болотов
мэр города